Vigilia y peña estudiantil: convocan a una jornada previa a la Marcha Federal Universitaria

Estudiantes universitarios de Mar del Plata convocaron a participar de una vigilia abierta a la comunidad este miércoles 14 de octubre, en la previa de la Marcha Federal Universitaria prevista para el jueves 15. La jornada incluirá actividades culturales, espacios de debate y una peña con bandas y comida a precios populares.

La iniciativa surgió de una asamblea estudiantil, en la que se resolvió que la convocatoria fuera abierta a toda la comunidad. Además, se acordó organizar una peña interclaustros junto con las facultades de Psicología, Ciencias de la Salud y Ciencias Exactas, con el objetivo de compartir una jornada colectiva y sumar convocatoria a la movilización.

Bajo la consigna “Salvemos la patria. Frenemos a Milei”, las actividades comenzarán el miércoles a las 11 en Funes 3350, con una jornada de intervenciones artísticas, propuestas recreativas y espacios de discusión.

La vigilia continuará desde las 22.30 con una peña que contará con bandas y comida a precios populares. La propuesta busca generar un espacio de encuentro entre los distintos claustros universitarios y acompañar la convocatoria a la marcha del día siguiente.

El cierre de la noche incluirá una pegatina y la vigilia, en una invitación a sostener el reclamo por la educación pública y fortalecer la participación estudiantil.

La nueva Marcha Federal Universitaria

Las actividades continuarán el jueves 15 de octubre con una olla popular y una radio abierta a las 11, seguida de una concentración a las 15 en Funes 3350. Desde allí, se sumarán a la Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública.

La invitación es abierta a estudiantes, docentes, trabajadores universitarios y vecinos que quieran formar parte de las propuestas y acompañar la movilización. La intención es que la vigilia funcione como un espacio de participación colectiva y preparación para una nueva Marcha Federal Universitaria.