Este jueves no habrá clases en Mar del Plata

Según precisaron, la medida se realiza en defensa de "la educación, la soberanía y la democracia".

El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) se adhirió al paro convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) y este jueves 15 de octubre no habrá clases en las escuelas de General Pueyrredon.

Así lo confirmaron a 0223 líderes del gremio a nivel local, quienes explicaron que la medida de fuerza tiene la intención de acompañar y ampliar la convocatoria para la Marcha Federal Universitaria.

Este jueves 15 de octubre no habrá clases en escuelas municipales ni provinciales.

En el caso de Mar del Plata, se espera una masiva movilización que iniciará a partir de las 16 desde el Complejo Universitario Manuel Belgrano, ubicado en las calles Funes y Peña, desde donde una multitud partirá hacia el centro.

De esta manera, este jueves no se dictarán clases en las instituciones educativas tanto municipales como provinciales, y desde Suteba aclararon que el paro de 24 horas se llevará a cabo en defensa de "la educación, la soberanía y la democracia".

Por su lado, Ctera informó en sus redes sociales que este 15 de octubre marcharán "por la escuela pública, salarios dignos, el financiamiento educativo, la restitución del Fonid, la paritaria nacional docente, la defensa de las jubilaciones y de todos los derechos conquistados", del mismo modo que lo hizo Suteba.

El comunicado de Suteba para sumarse a la Marcha Federal Universitaria.

En este marco, está previsto que el sector docente se sume y participe de la protesta que se realizará en diferentes puntos del país, en reclamo del cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y la actualización de los gastos de funcionamiento de las facultades, presupuesto para el sistema científico-tecnológico y mejora en las becas estudiantiles.