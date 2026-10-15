Hacía “pasamanos” de droga a metros de una cancha donde jugaban los chicos

Un hombre de 26 años que hizo un par de “pasamanos” con cocaína en inmediaciones de una cancha de fútbol en el barrio Belgrano fue aprehendido por personal de la DDI que realizaba tareas de prevención en la zona.

Tenía la cocaína en su poder.

Efectivos del Gabinete de Homicidios de la DDI que llevaban adelante una orden de servicio en la zona de San Salvador al 11.400 observaron en cercanías de una plaza donde existe una cancha de fútbol improvisada y un hombre ofrecía un pequeño envoltorio: al notar la presencia policial se dio a la fuga y fue reducido a cuatro cuadras del lugar.

Tras reducirlo y esposarlo secuestraron 49 bochitas de cocaína y dinero en efectivo por lo que fue trasladado a la comisaría undécima donde labraron las actuaciones de rigor.

Tiene 26 años.

Las autoridades judiciales ordenaron la notificación de causa penal y su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.