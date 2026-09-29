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Denunciaron tiros en la costa y le encontraron cocaína, marihuana y una pistola de aire comprimido

 Tiene 33 años y se desplazaba en un auto por la zona. Quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Elementos secuestrados.

29 de Septiembre de 2026 18:36

Por Redacción 0223

PARA 0223

Un llamado al 911 que alertó sobre presuntas detonaciones en la zona de Santa Fe y la costa terminó este martes con la aprehensión de un sujeto que tenía en su poder una pistola de aire comprimido y droga fraccionada.

Se desplazaba en un Chevrolet Corsa.

Fue personal del Comando de Patrullas el que interceptó un Chevrolet Corsa de color gris donde el conductor de 33 años tenía en su poder el arma, 21 dosis de cocaína, 19 gramos de cogollos de marihuana y más de 200 mil pesos.

El sujeto fue trasladado a la comisaría primera donde se hicieron actuaciones por el delito de tenencia de estupefacientes una vez que las sustancias dieron resultado positivo en el test orientativo.

Tiene 33 años.

La fiscal de Estupefacientes Daniela Ledesma dispuso la aprehensión y el traslado del imputado a la UP Nº 44 de Batán.

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