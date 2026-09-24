Cayó pareja “dealer” en el barrio Malvinas Argentinas

Un hombre de 40 años y una mujer de 34 acusados de comercializar estupefacientes al menudeo en el barrio Malvinas Argentinas fue aprehendida el miércoles a la tarde tras un allanamiento que hizo personal de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas.

Tras el aval del Juez de Garantías Daniel De Marco, los oficiales irrumpieron en una vivienda ubicada en la avenida Libertad entre Arrué y Termas de Río Hondo donde redujeron a la pareja y secuestraron una importante cantidad de envoltorios de clorhidrato de cocaína fraccionados y listos para su comercialización, un celular y dinero en efectivo.

La investigación a cargo de la fiscalía de Estupefacientes comenzó este mes y rápidamente se estableció con distintas tareas investigativas que en la vivienda denunciada había maniobras relacionadas con narcomenudeo. “Durante el desarrollo de las diligencias asignadas se hicieron cortes previos que confirmaron la hipótesis investigativa”, informaron autoridades policiales.

La pareja fue aprehendida.

Luego de realizar las actuaciones de rigor, el hombre fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán y la mujer a la Unidad Penal N°50. Ambos deberán declarar ante los fiscales Daniela Ledesma y Rodolfo Moure en las próximas horas.