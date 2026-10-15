Lloviznas, chaparrones y vientos del sudeste de 50 km/h: el clima para este jueves en Mar del Plata

El panorama meteorológico para Mar del Plata estará marcado por las precipitaciones. Foto: 0223.

Lluvia otra vez sobre la ciudad, es en definitiva lo que promete para este jueves el pronóstico para Mar del Plata, que tendrá condiciones similares a las últimas 24 horas pero con más viento.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) durante las primeras horas de la mañana, la temperatura es de 11,3 grados, con una humedad del 100% y una presión atmosférica de 1021,7 hectopascales. Además, se registran vientos del sudeste a 23 kilómetros por hora y una visibilidad de nueve kilómetros.

Para el resto del día se esperan lloviznas durante la mañana y la noche, mientras que por la tarde podrían registrarse chaparrones. La probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 40% y el 70% en las tres franjas horarias.

En cuanto a las temperaturas, se prevé una máxima de 14 grados y una mínima de 9 grados. El viento continuará predominando del sudeste, con velocidades de entre 13 y 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el tiempo durante los próximos días

El pronóstico extendido anticipa condiciones variables para el resto de la semana y el comienzo de la próxima, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 13 y los 17 grados.

Para este viernes se espera una jornada sin precipitaciones, con una mínima de 10 grados y una máxima de 14, mientras que el sábado las marcas térmicas se ubicarían entre los 8 y los 13 grados.

El fin de semana mejora el clima en "La Feliz". Foto archivo: 0223.

El domingo, el Día de la Madre será ideal: habrá una mínima de 8 grados y una máxima de 15, con un cielo que estará algo nublado y el sol saldrá al fin para los marplatenses.