Miércoles pasado por agua: cuándo deja de llover en Mar del Plata

El mal tiempo no se quiere ir de Mar del Plata, que amaneció con un cielo cubierto, lloviznas y con altas probabilidades que la inestabilidad se mantenga durante toda la jornada y un poco más.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles se espera una jornada inestable, con probabilidad de chaparrones durante la mañana, la tarde y la noche.

De acuerdo con los datos actualizados a las 7, la humedad alcanza el 100%, la presión atmosférica se ubica en 1019,4 hectopascales y el viento sopla del sudeste a 15 kilómetros por hora. Además, la visibilidad se encuentra reducida a 1,6 kilómetros. La temperatura es de 11,3°C.

Miércoles con lloviznas y chaparrones en Mar del Plata. Foto archivo: 0223.

Para la mañana se prevé una temperatura de 12°C, con probabilidades de precipitación de entre el 40% y el 70%. Durante la tarde, el termómetro llegará a los 13°C y se mantendrá la posibilidad de chaparrones, con porcentajes similares de lluvias.

Hacia la noche, la temperatura descenderá a unos 13°C y continuará la inestabilidad, aunque la probabilidad de precipitaciones bajará a un rango de entre el 10% y el 40%.

En cuanto al viento, se esperan velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora durante la mañana y la tarde, con dirección predominante del este y sudeste. Por la noche, las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora, por lo que se recomienda tomar precauciones al circular al aire libre.

El pronóstico para los próximos días

Las condiciones frescas se mantendrán durante el resto de la semana, aunque con temperaturas máximas que oscilarán entre los 13°C y los 15°C.

Miércoles con lloviznas y chaparrones en Mar del Plata. Foto archivo: 0223.

Para este jueves se espera un día calcado: se espera una mínima de 9°C y una máxima de 14°C, con lloviznas a lo largo de toda la jornada. El viernes tendrá registros similares, con una mínima de 10°C y una máxima de 14°C pero no se prevén precipitaciones.