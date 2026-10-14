Mar del Plata sigue abrazada al mal tiempo: anuncian tormentas y fuertes ráfagas del sudeste

La máxima será de 14° este jueves pasado por agua en Mar del Plata.

Luego de una jornada con lloviznas en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que las precipitaciones se intensificarán este jueves, cuando también se esperan fuertes ráfagas de viento del sudeste.

De acuerdo al pronóstico, los chaparrones volverán durante la noche de este miércoles, con una temperatura que rondará los 13° y ráfagas del sector este que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora (km/h).

Las ráfagas del sudeste iniciarían a partir de la tarde del jueves.

Para el jueves, las lluvias continuarían durante la madrugada y se esperan tormentas por la mañana, aunque sin vientos intensos en esa franja horaria, ya que soplarían del sudeste a una velocidad de entre 13 y 22 km/h.

Durante la tarde se prevén nuevos chaparrones y ráfagas de hasta 50 km/h, también provenientes del sudeste, una condición que se mantendría hasta la mañana del viernes.

Hacia el cierre del jueves, el pronóstico indica que podrían registrarse lloviznas, con una temperatura de 9° luego de alcanzar una máxima de 14°. Para el viernes, en tanto, no se esperan nuevas precipitaciones en Mar del Plata, aunque el cielo permanecería nublado.