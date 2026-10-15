Tras el conflicto en Olivos, Casa Militar asumió la administración total de la Unidad Presidencial de Chapadmalal

La Residencia Presidencial de Chapadmalal es la residencia de vacaciones del presidente de la Nación Argentina. Se encuentra dentro del Complejo Turístico de Chapadmalal, al sur del partido.

La Unidad Presidencial de Chapadmalal quedó bajo la órbita de la Casa Militar no solo en materia de seguridad, sino también en lo referido a su administración, mantenimiento y funcionamiento cotidiano. La modificación fue establecida mediante el Decreto 1176/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, que reorganizó distintas áreas de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.

La medida amplía las atribuciones de Casa Militar y le otorga responsabilidades que hasta ahora estaban distribuidas entre distintas dependencias administrativas. De esta manera, el organismo encargado de la seguridad del Presidente también tendrá a su cargo la gestión operativa de las residencias presidenciales de Chapadmalal y Olivos.

El decreto de Milei amplió las atribuciones de Casa Militar y le asignó nuevas responsabilidades sobre la administración de las residencias presidenciales.

En el caso del complejo ubicado en General Pueyrredon, el cambio alcanza a la intendencia, el mantenimiento de las instalaciones y las tareas necesarias para garantizar su funcionamiento. También comprende cuestiones vinculadas con la higiene y la seguridad laboral, así como con la gestión de las condiciones operativas de la residencia.

Qué cambia en Chapadmalal

Hasta esta modificación, la residencia presidencial de Chapadmalal contaba con una estructura administrativa específica, encargada de organizar su funcionamiento integral, coordinar los servicios y gestionar las tareas de mantenimiento y las obras necesarias.

Con la nueva disposición, esas responsabilidades quedan expresamente incorporadas a las competencias de Casa Militar. El cambio no supone una transformación de la titularidad del inmueble ni convierte al complejo en una instalación militar, sino que modifica la dependencia encargada de su gestión.

La reorganización también prevé que las áreas responsables de la preservación del patrimonio histórico y cultural coordinen con Casa Militar las intervenciones que se realicen en las residencias presidenciales. De ese modo, el organismo tendrá participación tanto en el funcionamiento cotidiano como en las tareas vinculadas con el cuidado de los edificios.

La reestructuración de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, alcanza a las residencias de Chapadmalal y Olivos, cuya gestión operativa quedó bajo la órbita de Casa Militar.

Una reorganización que también alcanza a Olivos

La decisión no se limita a Chapadmalal. El decreto establece un esquema que comprende también a la Quinta de Olivos, donde el Gobierno ya había avanzado con cambios en la estructura administrativa y en el personal de la residencia.

La reorganización se conoce después del conflicto que se produjo en septiembre, cuando trascendieron sospechas sobre presuntas filtraciones de información interna y se anunciaron cambios que afectaron a trabajadores de la Quinta de Olivos. En ese contexto, el gobierno avanzó con la concentración de funciones en Casa Militar.

La Quinta de Olivos. La reorganización también alcanza a la residencia presidencial bonaerense, tras los cambios administrativos que se produjeron en medio del conflicto por las presuntas filtraciones de información interna.

La Casa Militar es un organismo que depende de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación y está integrado principalmente por personal de las Fuerzas Armadas, aunque también articula tareas con efectivos de las fuerzas de seguridad y personal civil. Entre sus funciones tradicionales se encuentran la protección del Presidente y su entorno familiar, la custodia de las residencias presidenciales y la coordinación de los dispositivos de seguridad y del ceremonial militar. Con la nueva reestructuración, amplía sus atribuciones y suma responsabilidades sobre la administración, el mantenimiento y el funcionamiento cotidiano de las residencias de Olivos y Chapadmalal.