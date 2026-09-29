¿Querés ir a la universidad? Ya están las fechas de inscripción para el ciclo lectivo 2027

Universidad pública: ya están las fechas de inscripción de la para el ciclo lectivo 2027

La Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) abre la inscripción para el ciclo lectivo 2027. Será desde el 5 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2026, donde las nuevas generaciones de estudiantes podrán anotarse para el próximo año.

El trámite será virtual y se realizará a través del sistema SIU-Guaraní, donde las y los aspirantes deberán completar el formulario de preinscripción y presentar la documentación requerida.

La propuesta académica de la Unmdp reúne carreras de distintas áreas del conocimiento, con opciones de grado y pregrado en sus diez facultades.

Una variada oferta académica

Quienes estén pensando qué estudiar podrán elegir entre una amplia variedad de propuestas.

En la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño se dictan Arquitectura, Diseño Industrial, la Tecnicatura Universitaria en Gestión Cultural, la Licenciatura en Gestión Cultural —ciclo de complementación curricular— y la Tecnicatura Universitaria en Comunicación Audiovisual.

La Facultad de Ciencias Agrarias, con sede en Balcarce, ofrece Ingeniería Agronómica, Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos, Licenciatura en Producción Animal, Licenciatura en Producción Vegetal, la Tecnicatura Universitaria en Producciones Vegetales Intensivas y la Tecnicatura Universitaria en Industrias de Bebidas.

En la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales se encuentran Contador Público, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Economía, Licenciatura en Turismo, la Tecnicatura Universitaria Contable, las tecnicaturas universitarias en Comercialización, Comercio Exterior y Periodismo Digital.

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales ofrece Bioquímica, las licenciaturas en Ciencias Biológicas, Ciencias Matemáticas, Física y Química, además de la Tecnicatura en Ciencia de Datos. En varias de estas carreras también se encuentra disponible la formación docente.

La Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social cuenta con las licenciaturas en Enfermería, Terapia Ocupacional y Trabajo Social.

En la Facultad de Derecho se pueden estudiar Abogacía, Martillero y Corredor Público, Tecnicatura Universitaria en Gestión Judicial y Tecnicatura Universitaria en Protección de Datos.

La Facultad de Humanidades concentra una amplia propuesta vinculada con las ciencias sociales, las humanidades y los idiomas. La oferta incluye Bibliotecario Escolar, Bibliotecología, Licenciatura en Bibliotecología y Documentación, Ciencia Política, Ciencias de la Educación, Filosofía, Geografía, Historia, Letras, Sociología, Antropología, Profesorado Universitario de Inglés, Licenciatura en Lengua Inglesa y Traductorado Público en Inglés, además de sus distintas propuestas de profesorados y tecnicaturas.

La Facultad de Ingeniería ofrece diez carreras: Ingeniería Eléctrica, Electromecánica, Electrónica, en Alimentos, en Computación, en Informática, en Materiales, Industrial, Mecánica y Química.

Por su parte, la Facultad de Medicina ofrece la carrera de Medicina, con una duración de seis años.

Finalmente, la Facultad de Psicología ofrece la Licenciatura en Psicología, de cinco años de duración.

Cómo inscribirse

Antes de iniciar el trámite, la Unmdp recomienda consultar la guía de inscripción, revisar la documentación necesaria y verificar los requisitos correspondientes a cada situación particular.

La inscripción para el ciclo lectivo 2027 estará disponible del 5 de octubre al 30 de noviembre de 2026 y se realizará de manera virtual a través del SIU-Guaraní.

La convocatoria también alcanza a quienes se encuentren cursando el último año de la escuela secundaria, de acuerdo con los requisitos establecidos para la inscripción.

El cronograma fue aprobado mediante la Resolución de Rectorado N.º 1098/2026.

Para consultas sobre inscripción, fechas y documentación, la Dirección de Ingreso funciona en Funes 3350 (Subsuelo), y también se puede realizar consultas al teléfono 0223 475-2200, interno 314, o al +54 9 223 669-2305.

Orientación Vocacional

Para quienes aún no saben por cuál carrera pueden estudiar, la Unmdp dispone de un espacio de Orientación Vocacional destinado a quienes todavía están definiendo su proyecto de estudios.

La Dirección de Orientación Vocacional e Información Ocupacional funciona en Funes 3350 y recibe consultas en el teléfono 0223 475-2200 y en dovie@mdp.edu.ar.