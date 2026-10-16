El inesperado choque de Max Verstappen con un argentino: el gesto que llamó la atención

Max Verstappen tuvo un comienzo accidentado en su participación en el GT World Challenge Europe. El neerlandés aprovechó el fin de semana libre de la Fórmula 1 para competir en el circuito de Portimao, Portugal, pero apenas habían transcurrido tres minutos de la primera práctica libre cuando protagonizó un choque con el argentino Ezequiel Pérez Companc. El Mercedes-AMG del Team Verstappen Racing impactó desde atrás al Audi del representante de Sainteloc Racing en la curva 3, en una maniobra que llamó la atención desde el inicio de la actividad.

El incidente se produjo cuando Verstappen intentó avanzar sobre el Audi número 25, conducido por Pérez Companc, de 32 años. El Mercedes número 3 tocó con su trompa la parte trasera del vehículo del argentino, que terminó desacomodado y debió salir de los límites de la pista para recuperar la trayectoria. Ambos pilotos pudieron continuar en pista, aunque la situación no terminó allí: desde el interior de su auto, Max hizo gestos de queja tras el contacto, en una escena que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más llamativos de la sesión.

Los comisarios deportivos analizaron las imágenes del incidente y entrevistaron a los dos protagonistas antes de emitir su veredicto. La resolución fue contundente: consideraron que Verstappen provocó una colisión evitable y lo responsabilizaron por completo del contacto. Como consecuencia, el neerlandés recibió una amonestación y un punto de sanción, pese a que el hecho ocurrió durante la primera vuelta de la primera sesión de entrenamientos libres.

En sus explicaciones, Pérez Companc señaló que estaba concentrado en los autos que tenía delante y que no pudo ver al Mercedes a su derecha. Por su parte, Verstappen argumentó que intentó adelantarlo porque esperaba que el Audi permaneciera por el exterior de la curva, pero se sorprendió cuando el argentino giró hacia el interior. Sin embargo, los comisarios entendieron que esas circunstancias no eximían al piloto de Fórmula 1 de su responsabilidad, aunque tuvieron en cuenta que era el comienzo de la sesión y que había otros vehículos condicionando la trazada.

El punto de sanción también representa una advertencia para Verstappen de cara al resto de su participación en la categoría. Según el sistema de penalizaciones citado por el portal especializado RacingNews365, alcanzar los tres puntos de sanción puede derivar en un castigo de cinco posiciones en la grilla de largada. Más allá del episodio, el neerlandés afronta el desafío de competir en una disciplina diferente de la Fórmula 1, con un Mercedes que comparte con los británicos Ben Barnicoat y Chris Lulham.

Del otro lado, Pérez Companc continúa con una trayectoria ligada al automovilismo internacional y a una familia con una larga tradición fierrera. El argentino compite junto al francés Etienne Cheli y al ucraniano Ivan Klymenko con el Audi R8 de Sainteloc Racing. Con actividad en distintas categorías europeas desde 2013, también estuvo vinculado a proyectos propios, como Madpanda Motorsport. Para Verstappen, en tanto, el fin de semana representa una oportunidad de sumar experiencia fuera de la Máxima, aunque el choque con el argentino y la sanción recibida ya lo pusieron bajo los reflectores en Portimao.