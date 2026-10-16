BOMBA en River: Ramón Díaz, cada vez más cerca y con una fecha clave para volver

El Pelado gana terreno para volver al banco del Millonario, las diferencias con la dirigencia comenzaron a quedar atrás y una derrota ante Belgrano podría cambiarlo todo.

River Plate atraviesa horas decisivas y el nombre que sacude Núñez es el de Ramón Díaz. El interinato de Leonardo Ponzio no consigue los resultados esperados y la dirigencia necesita respuestas urgentes para enderezar el rumbo de un equipo que está obligado a pelear por sus objetivos. En medio de la incertidumbre, el histórico entrenador se posiciona como el principal candidato para asumir el cargo y su regreso podría estar mucho más cerca de lo imaginado.

La posibilidad dejó de ser solamente un deseo de los hinchas. El Pelado está dispuesto a iniciar un nuevo ciclo en el Millonario e incluso rechazó propuestas del fútbol brasileño, una señal de que la puerta para volver a Núñez permanece abierta. Las diferencias con la dirigencia comenzaron a resolverse y las conversaciones avanzaron de manera favorable. Aunque todavía restan cuestiones por definir, el escenario empieza a favorecer un regreso que podría concretarse tan pronto como la próxima semana.

El próximo partido ante Belgrano puede convertirse en un punto de inflexión. River necesita una victoria para sostener sus posibilidades de clasificarse a los playoffs del Torneo Clausura y luchar por un lugar en la próxima Copa Libertadores a través de la Tabla Anual. Sin embargo, una derrota podría acelerar los tiempos y llevar a la dirigencia a tomar una decisión drástica sobre la continuidad de Ponzio.

En ese contexto, el resultado en Córdoba podría tener consecuencias inmediatas en el banco de suplentes. Si el equipo vuelve a dejar puntos en el camino, la presión para concretar el regreso de Ramón Díaz aumentará y la posibilidad de un cambio de entrenador ganará todavía más fuerza. La dirigencia deberá evaluar si sostiene el interinato o si apuesta por una figura de peso para intentar revertir el presente futbolístico.

La agenda también juega su partido: después de visitar a Belgrano, River recibirá a Racing en el Monumental, donde se espera la presencia de unos 85.000 espectadores. Si el equipo no responde, el pedido por el histórico entrenador podría intensificarse desde las tribunas. Por ahora, no hay una confirmación oficial, pero las señales alimentan la expectativa: Ramón Díaz está cada vez más cerca y la próxima semana podría ser decisiva para definir su futuro en River.

La trayectoria de Ramón Díaz como DT