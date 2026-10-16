El Vaticano dio a conocer la primera fotografía del papa León XIV después de que se sometiera a una compleja cirugía para extirpar un tumor maligno en el pulmón. La imagen fue publicada el 16 de octubre y muestra al pontífice oficiando la Santa Misa desde el Policlínico Gemelli, en Roma, donde se encuentra internado.

La ceremonia religiosa tuvo lugar a las 12:00 horas en una sala especialmente acondicionada en la décima planta del centro médico. En ella participaron efectivos del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano, junto a miembros del personal médico y de enfermería que se encontraban fuera de servicio en ese momento.

Durante la homilía, el papa León XIV expresó su profundo agradecimiento a todos los profesionales de la salud que trabajan diariamente cuidando a los enfermos, y destacó especialmente la dedicación y el apoyo que recibió durante su hospitalización: “Agradezco profundamente a todos los profesionales —médicos, enfermeros y auxiliares— por el trabajo que realizan cada día cuidando de los enfermos frente a su fragilidad y, muy especialmente, por la dedicación y todo lo que han hecho por mí durante mi internación”.

Esta aparición pública representa un avance significativo en la recuperación del pontífice, quien había sido intervenido recientemente en una operación torácica de alta complejidad. La publicación de esta imagen y la celebración de la misa desde el hospital transmiten un mensaje de esperanza y fortaleza frente a la enfermedad.