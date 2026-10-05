Feriado por el Papa: la Provincia reclama que el martes 10 también sea no laborable por la vigilia en CABA

El papa León XIV llegará a la Argentina en noviembre, con una agenda que incluirá actividades en CABA, Córdoba y Luján.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires le reclamó este lunes a la Nación que extienda el feriado del martes 10 de noviembre al territorio bonaerense, en el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina. El ministro de Seguridad, Javier Alonso, planteó que la medida resulta necesaria por razones logísticas y de circulación, especialmente ante la multitudinaria vigilia que el Pontífice encabezará esa noche en la Ciudad de Buenos Aires.

El esquema establecido por el gobierno nacional de Javier Milei contempla el lunes 9 como feriado en todo el país, mientras que el martes 10 será feriado únicamente en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba. Para la provincia de Buenos Aires, en cambio, el feriado será el miércoles 11, jornada en la que León XIV celebrará una misa frente a la Basílica de Luján.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, reclamó que el martes 10 de noviembre también sea feriado en la Provincia.

“Hay un millón cien mil bonaerenses que cruzan a trabajar a Capital Federal. Esos bonaerenses van a tener muchos problemas para desplazarse y también hay muchos que quisieran concurrir a esta actividad y no van a poder”, sostuvo Alonso durante la conferencia de prensa brindada este lunes por el Gobierno bonaerense.

El funcionario insistió así con un planteo que la Provincia ya había realizado ante Nación durante las reuniones de coordinación del operativo. La preocupación está vinculada especialmente con el martes 10, cuando el Papa viajará durante el día a Córdoba y, tras regresar a Buenos Aires, encabezará desde las 20.15 una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

La agenda oficializada por el Vaticano contempla una reunión de Su Santidad con Javier Milei.

Para la administración bonaerense, la situación requiere contemplar la dinámica particular del Área Metropolitana de Buenos Aires, donde millones de personas se desplazan diariamente entre la Ciudad y los municipios del conurbano por motivos laborales, educativos y personales. La diferencia entre los feriados de ambas jurisdicciones podría generar un movimiento adicional justamente durante una jornada en la que se prevén importantes restricciones y operativos de seguridad.

Alonso también cuestionó que el esquema no contemple de manera uniforme los días de mayor despliegue. “Lo seguiremos reclamando”, señaló el ministro, quien planteó la necesidad de que Nación revise la decisión para facilitar tanto la participación de los fieles como el operativo de seguridad y circulación.

La Peregrinación a Luján, una prueba para noviembre

En paralelo al reclamo por los feriados, el gobierno bonaerense realizó un balance positivo del operativo desplegado durante la 52° Peregrinación Juvenil a Luján, que se llevó adelante durante el último fin de semana y fue considerada una prueba de cara a la visita del Papa.

Según informó Alonso, alrededor de 2,7 millones de personas participaron de la movilización entre Liniers y Luján y el operativo contó con más de 1.000 efectivos policiales. La peregrinación se desarrolló durante unas 36 horas y, de acuerdo con el balance oficial, terminó sin incidentes de gravedad.

El ministro señaló además que se registraron 86 derivaciones a hospitales durante el operativo. La experiencia permitió poner a prueba parte de la coordinación entre las distintas áreas que deberán intervenir en noviembre, cuando se espera una concentración todavía mayor alrededor de la Basílica de Luján y un importante movimiento de personas por las rutas y autopistas de la región.

La Peregrinación Juvenil a Luján fue tomada por la Provincia como una prueba del operativo de seguridad de cara a la visita del papa León XIV.

La Peregrinación fue, además, la primera gran movilización masiva realizada en la zona en las semanas previas a la llegada de León XIV. El Municipio de Luján había estimado más de un millón de personas para la tradicional caminata y la había presentado como una instancia preparatoria para la visita papal.

El miércoles 11, el Papa llegará a Luján para celebrar a las 10 una misa frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján. Para esa jornada sí rige el feriado en toda la provincia de Buenos Aires, mientras que la Provincia busca ahora que el martes 10 también sea alcanzado por la medida para reducir las dificultades de circulación y facilitar la participación en las actividades previstas en CABA.