Quilmes homenajeó al “Ruso” Muñoz: el emotivo reconocimiento que quedó para siempre en el José Martínez

El Cervecero bautizó su palco de prensa con el nombre del histórico periodista marplatense, en un acto cargado de emoción antes del partido frente a River Plate por la Liga Argentina de Básquet.

El Club Atlético Quilmes vivió una jornada especial en el Estadio José Martínez, donde rindió homenaje a Rubén “Ruso” Muñoz, una figura histórica del periodismo deportivo marplatense y muy querida en el ambiente del básquetbol argentino. Desde ahora, el palco de prensa de la cancha del Cervecero llevará su nombre, como reconocimiento a una trayectoria que dejó una marca imborrable en la cobertura y la difusión de este deporte.

El emotivo acto se realizó en la previa del encuentro entre Quilmes y River Plate, correspondiente a la Liga Argentina de Básquet. La ceremonia contó con la presencia de integrantes de la Comisión Directiva, encabezada por el presidente Gustavo Arraiz y el vicepresidente Rodrigo Steffan, además de familiares del periodista, representado por su esposa y su hija. Fue un momento de reconocimiento para recordar a una persona cuya historia estuvo estrechamente ligada al deporte de la ciudad.

El homenaje representa mucho más que la colocación de un nombre en un espacio del estadio. Para Quilmes, significa reconocer el compromiso y la pasión de un periodista que dedicó gran parte de su vida a contar las historias del básquet y a acompañar el crecimiento de una disciplina con una fuerte identidad en Mar del Plata. Su trabajo lo convirtió en una referencia para distintas generaciones y en una figura respetada dentro del ambiente deportivo.

La decisión del club también pone en valor la importancia del periodismo en la vida cotidiana de las instituciones deportivas. Desde el palco de prensa se narran partidos, se transmiten emociones y se construyen recuerdos que acompañan a los equipos y a sus hinchas. Que ese espacio lleve el nombre del “Ruso” Muñoz es una manera de mantener presente su legado en el lugar donde tantas historias del básquet siguen escribiéndose.

A partir de ahora, el nombre de Rubén “Ruso” Muñoz estará ligado para siempre al José Martínez y a cada jornada de básquet que se dispute en la casa del Cervecero. Con este reconocimiento, Quilmes le rindió tributo a una figura destacada del periodismo deportivo marplatense y reafirmó el valor de la memoria, el respeto y la gratitud hacia quienes dejaron su huella en la historia del club y del deporte argentino.