No es un homenaje a los pescadores: el secreto de la famosa estatua del puerto

La rotonda que conecta la Avenida de los Trabajadores con la calle 12 de Octubre, en pleno acceso al puerto de Mar del Plata, alberga una de las obras de arte más grandes y misteriosas del patrimonio urbano local. Diariamente, miles de personas pasan frente a la colosal estructura de mármol blanco creyendo que se trata de un homenaje al "pescador luchando contra un pulpo".

Sin embargo, la escultura no representa a ningún marinero ni fue concebida para la ciudad, sino que esconde una historia de persecución política, abandono y un posterior cambio de identidad para evitar controversias.

Qué es la supuesta estatua del pescador en el puerto

La obra, cuyo título verdadero es Monumento a la Independencia Económica, fue tallada a comienzos de la década de 1950 por el reconocido escultor italiano Leone Tommasi. La pieza fue encargada por Juan Domingo Perón y Eva Duarte para formar parte del proyectado Monumento al Descamisado en la Ciudad de Buenos Aires. Para su elaboración se utilizó un único bloque de mármol de Carrara de cinco metros de alto por 2,40 metros de ancho, alcanzando un peso monumental de 35 toneladas.

La estatua recién llegó a Mar del Plata en 1987.

La simbología esculpida por Tommasi muestra a un hombre de torso desnudo sentado sobre un pulpo que representa al capital especulativo, flanqueado por una rueda dentada, una cadena rota y un ancla. Tras el golpe de Estado de 1955, el proyecto fue cancelado y la mayoría de las estatuas sufrieron vandalismo o terminaron arrojadas al Riachuelo. La pieza en particular logró salvarse del desguace y permaneció embalada, oculta y olvidada durante 25 años en un galpón del puerto de Dock Sud.

A mediados de la década de 1980, la escultura fue recuperada del depósito portuario y trasladada a la ciudad para su inauguración oficial el 28 de febrero de 1987. Sin embargo, para evitar tensiones políticas durante los primeros años de la democracia, las autoridades de la época prefirieron omitir su trasfondo peronista. De esta manera, el monumento fue presentado públicamente como un homenaje al trabajador de la zona, rebautizándolo en la memoria popular bajo una falsa identidad que perdura hasta hoy.

Un escultor italiano fue el autor de la obra.

Actualmente, especialistas en patrimonio local trabajan para difundir la verdadera trayectoria de la obra de Tommasi dentro del circuito cultural del municipio. El objetivo principal consiste en instalar cartelería explicativa en la rotonda para que marplatenses y turistas conozcan la historia real del bloque de mármol de 35 toneladas. Así, la imponente estructura comienza a sacudirse el mito del pescador que la acompañó durante casi 40 años frente a las embarcaciones del puerto.