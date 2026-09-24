La locomotora a vapor que llegará a Mar del Plata, a 140 años del primer arribo a la ciudad

La locomotora a vapor que podrá conocerse este sábado en Mar del Plata.

La historia ferroviaria de Mar del Plata tendrá este sábado un homenaje especial. En el marco de los 140 años de la llegada del primer tren a la ciudad, el Ferroclub Argentino llevará adelante una exposición en la Estación Mar del Plata, donde se podrá conocer la locomotora a vapor Vulcan Foundry Nº 3925 y nueve coches de la formación.

Los coches fueron preservados por el Ferroclub Argentino y por el Tren Museo Itinerante del Museo Nacional Ferroviario.

Será este sábado 26 de septiembre, de 10 a 18 horas, con entrada libre y gratuita. La actividad permitirá que las y los vecinos puedan acercarse a ver los vehículos ferroviarios históricos y a recorrer por adentro los coches, que fueron preservados por el Ferroclub Argentino y por el Tren Museo Itinerante del Museo Nacional Ferroviario.

El homenaje a la llegada del tren a Mar del Plata

Entre los coches que se podrán ver expuestos estará el Oficial Werkspoor O.F. 1, una pieza reconocida por ser utilizada por el papa Juan Pablo II durante su visita a Argentina en 1982.

También se podrán conocer el coche Bar B.A. 400, el coche Cine Hitachi P.A.C. 606, coches Pullman y Semi Pullman, un vagón Postal Werkspoor y un furgón Materfer.

La jornada se realizará en la Estación Mar del Plata, un lugar íntimamente relacionado con el crecimiento de la ciudad. La llegada del ferrocarril marcó un antes y un después, determinante para su desarrollo como destino turístico. La propuesta, 140 años después, busca poner en valor ese legado y acercarlo al vecino.

Será una oportunidad para que grandes y chicos puedan conocer una parte de la historia ferroviaria argentina y del patrimonio cultural de Mar del Plata.