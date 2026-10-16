Intercambio de casas: el truco de los marplatenses para vacacionar gratis en el sur o el exterior

A pocas semanas del inicio de una nueva temporada de verano, el uso de plataformas de intercambio de viviendas se consolidó entre los marplatenses como la estrategia principal para vacacionar sin destinar dinero al alquiler de hotelería o departamentos. La gran demanda turística que registra la ciudad durante todo el año transformó a los inmuebles locales en activos altamente valorados dentro de estas redes de viajeros.

De qué se trata el intercambio de casas

El funcionamiento del sistema se apoya en el atractivo de la costa atlántica. Un vecino que ofrece su departamento en zonas estratégicas como Playa Grande, el centro o barrios residenciales pone su propiedad a disposición en sitios internacionales como HomeExchange. A cambio, acuerda un intercambio directo o acumula créditos digitales que le permiten alojarse sin costo en destinos muy cotizados como Bariloche, San Martín de los Andes, Florianópolis o ciudades europeas.

No hace falta coincidir en las fechas de viaje.

Para flexibilizar la logística, el esquema de puntos elimina la necesidad de coincidir en las fechas de viaje con la otra parte. Bajo esta modalidad, un propietario puede recibir a un turista en su vivienda durante algunos meses y sumar créditos para utilizarlos en cualquier otra época del año en un destino diferente. A diferencia del cuidado de mascotas, en esta variante es el uso de la propiedad lo que constituye el valor de canje entre los usuarios.

La seguridad y el cuidado de las instalaciones representan las principales inquietudes de quienes ingresan por primera vez al sistema. Las aplicaciones especializadas operan con perfiles validados, un historial de calificaciones entre miembros y coberturas de seguro ante posibles imprevistos. Al tratarse de una comunidad donde todos los participantes abren las puertas de sus propios hogares, se genera un compromiso recíproco con el mantenimiento de las viviendas.

Hay diversas viviendas en las zonas céntricas y turísticas que están habilitadas.

Ingresar a esta modalidad requiere registrar el inmueble en plataformas autorizadas, publicar fotografías reales de los ambientes y detallar la cercanía con atractivos como las playas o las zonas comerciales. Al mantener la vivienda ocupada por visitantes acreditados durante los viajes, los propietarios no solo eliminan los costos de alojamiento, sino que evitan dejar las casas deshabitadas durante períodos prolongados.