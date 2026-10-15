"Quedate quieta, no te hagas la bol...": violento asalto en un kiosco cerca de la Universidad

Un kiosco ubicado en cercanías de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) sufrió un asalto armado en la tarde del martes y advierten por la preocupante inseguridad que atraviesa la zona. "Quedate quieta, no te hagas la boluda", dijo el ladrón mientras apuntaba a una joven.

El episodio se registró alrededor de las 18:30 en un comercio ubicado en Dorrego entre Castelli y Garay, y quedó captado por una cámara del lugar, donde se observa que un malviviente con el rostro cubierto ingresó y se abalanzó sobre la empleada.

El asaltante, vestido con un conjunto deportivo de color gris y gorra, se acercó a la víctima, le exhibió un arma de fuego y comenzó a pedirle el dinero de la caja y el teléfono.

Según recordó la trabajadora en diálogo con 0223, el agresor le dijo que se quedara "quieta" y no se hiciera "la boluda", y le apoyó la pistola en el abdomen, repitiéndole que no se moviera y le entregara "todo; el celular y la plata".

Aunque la mujer alcanzó a esconder su dispositivo, el hombre consiguió llevarse el teléfono del kiosco y efectivo del turno anterior y lo que se había recaudado durante la tarde. "Pedía el otro celular y le dije que no había otro. En eso me apunta, me dice que vaya al fondo y cuando escuché el portazo, vi que se subió en una moto, así que alguien lo esperaba afuera", contó.

En la filmación de seguridad se percibe que el atacante le ordenaba que fuera "al baño" para darse a la fuga y se escucha el ruido del rodado mencionado escapando a toda velocidad.

El kiosco se encuentra ubicado en Dorrego al 2800.

Además, este medio pudo conocer que a fines de mayo intentaron acceder al mismo establecimiento cuando estaba cerrado, aunque los delincuentes fueron espantados por la presencia de un vecino, y que en junio sí lograron violentar la entrada y sustraer elementos del negocio.

Ese mismo mes también robaron en dos ocasiones en una pollería de la cuadra, por lo que frentistas y comerciantes de los barrios Plaza Peralta Ramos y Funes se encuentran en máxima alerta por los repetidos hechos delictivos acaecidos en la zona.