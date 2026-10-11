Batalla campal en plena avenida: gritos, golpes y un auto en contramano

La salida de un boliche terminó en una violenta batalla campal en plena avenida. Entre gritos, golpes y corridas, un grupo de jóvenes protagonizó una pelea que por momentos amenazó con terminar en tragedia. En medio del enfrentamiento, un auto aceleró, dio marcha atrás y llegó a circular en contramano para intentar dispersar a quienes se peleaban.

El episodio ocurrió esta mañana en inmediaciones de avenida Independencia y Brown, donde, según se observa en las imágenes a las que tuvo acceso 0223, alrededor de nueve chicos discutían en medio de la calle.

A pocos metros, un vehículo con el baúl abierto se convirtió en otro de los protagonistas de una escena tan confusa como peligrosa: en su interior había más personas y, mientras la pelea continuaba, el conductor comenzó a realizar maniobras peligrosas entre los jóvenes.

En cuestión de segundos, la discusión pasó a los golpes. Uno de los jóvenes terminó en el piso y varios comenzaron a pegarle y patearlo mientras permanecía enindefso. A su alrededor, un grupo de chicas gritaba e intentaba separar a los involucrados, en una escena en la que cada vez resultaba más difícil controlar la situación.

Pero la tensión no quedó limitada a la pelea cuerpo a cuerpo. El auto, que hasta ese momento se movía en medio del enfrentamiento, realizó un giro en U y se metió en contramano con la aparente intención de dispersar al grupo.

Después de dar la vuelta, el conductor retomó la marcha y comenzó a alejarse. Sin embargo, varios de los jóvenes salieron corriendo detrás del vehículo. En ese momento, uno de ellos le arrojó un objeto que parecía ser una parte del paragolpes.

La secuencia continuó con el auto avanzando lentamente, mientras la puerta trasera derecha permanecía abierta. Finalmente, uno de los chicos logró subirse al vehículo y escaparon rápidamente del lugar. Detrás, los otros jóvenes siguieron corriendo por la avenida.

Una escena que se repite cada fin de semana

Más allá de la violencia que quedó registrada en las imágenes, el episodio volvió a poner el foco en lo que sucede durante las madrugadas y las primeras horas de la mañana en las inmediaciones de los boliches.

Vecinos de la zona manifestaron que este tipo de escenas se repite habitualmente los fines de semana, cuando termina la actividad nocturna. Según señalaron, las peleas, los gritos y las corridas forman parte de una postal recurrente y cuestionaron la falta de seguridad para prevenir estos episodios.

La preocupación pasa no solo por los enfrentamientos entre quienes salen de los locales nocturnos, sino también por el riesgo al que quedan expuestas otras personas que circulan por el lugar.

De esta manera, lo que comenzó como una discusión a la salida de un boliche terminó en una escena de violencia descontrolada, con jóvenes golpeándose en el asfalto y un auto intentando abrirse paso entre ellos, al límite de protagonizar una tragedia.