Dramático video: rescate de un kitesurfista en el mar en plena sudestada

Los marplatenses y turistas que caminaban por la costa este viernes fueron testigos del rescate de un joven de 18 años que había ingresado al mar a bordo de una tabla de kitesurf pero por las adversas condiciones climáticas producto de una fuerte sudestada, debió recibir asistencia.

El hecho ocurrió cerca del mediodía cuando un grupo de personas avisó a las autoridades que un kitesurfista necesitaba en forma urgente ser sacado del mar.

Testigos contaron a 0223, que los intensos vientos le volaron la vela y lo dejaron a la deriva en medio del mar, rodeado de un fuerte oleaje. “Yo estaba en el Muelle de los Pescadores cuando vi que estaba pidiendo auxilio”, recordó el hombre.

Si bien esta mañana no había ningún alerta meteorológico, las condiciones para practicar deportes acuáticos no eran las ideales. “La verdad es que cómo estaba el mar, es todo un riesgo meterse así porque el oleaje era peligroso", expresó.

El joven pedía auxilio desde una tabla.

Personal de la Prefectura Naval Argentina desplegó un operativo desplegó luego de que el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo de la Prefectura Mar del Plata recibió un llamado a la Línea de Emergencias Náuticas (106), que alertaba sobre una persona que pedía auxilio desde una tabla, a 300 metros de la orilla, a la altura del Muelle de los Pescadores.

De inmediato, nadadores de rescate de la Autoridad Marítima nacional partieron hacia la zona a bordo de una embarcación semirrígida. Al llegar, encontraron al deportista exhausto por luchar contra los intensos vientos y a la deriva, sin poder volver a la costa por la fuerza de la corriente.

Prefectura recibió un llamado a la Línea de Emergencias Náuticas (106).

Automáticamente, el joven fue asistido para subir a la embarcación y trasladado a un club náutico de la ciudad donde la Fuerza cuenta con un apostadero. Una vez en el lugar, se retiró por sus propios medios, al no requerir asistencia médica.