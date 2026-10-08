"Me tiraron y pensé que me había roto la cadera": así fue el violento asalto en el supermercado
Lo manifestó Cuqui, una de las trabajadoras del establecimiento que fue arrojada al suelo en el robo del miércoles.
Por Redacción 0223
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Cuqui, una de las empleadas mayores que fue empujada en el violento asalto del supermercado, explicó cómo fue el brutal ataque y aseguró que pensó que se había fracturado la cadera en la caída.
La agresión se registró este miércoles a las 19:30 en Surco Mercado, ubicado en la avenida Luro al 10.400, cuando se presentaron al menos tres delincuentes armados, exigieron dinero en efectivo y golpearon a dos adultos mayores.
Según relató la señora de 75 años, quien se encontraba en la puerta en el momento del robo, había muchos clientes y "de repente vino un hombre que gritó ´Arriba las manos, es un asalto´ y todos se quedaron quietos".
Tal como se observa en la filmación, la mujer recordó que se encontraba parada en el ingreso del local y que uno de los atacantes la agarró y la tiró al suelo.
"Primero me pegaron. Después fueron corriendo y agarraron a la chica", sostuvo, en referencia a la cajera que trabajaba en el instante del hecho.
Además, Cuqui precisó que también golpearon al hombre mayor con andador en el acceso del establecimiento, y sostuvo: "Tenía miedo porque estoy operada de la cadera. Me tiraron y pensé que me la habían roto".
Por último, contó que tan solo "se llevaron un poquito de plata", a pesar de que "todos tenían teléfonos", y que los ataques son los registrados por las cámaras, es decir a ella y al otro sujeto sentado.
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