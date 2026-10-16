El sol no aparece por Mar del Plata: cómo estará el tiempo este sábado 17 de octubre
Los días mayormente nublados, con escasa presencia de sol y marcas térmicas todavía bajas, se repiten en la ciudad, donde el clima primaveral parece no llegar.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Mar del Plata tendrá este sábado 17 de octubre una jornada fresca y mayormente nublada, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura máxima llegará a los 13°C, mientras que la mínima será de 9°C.
El cielo permanecerá mayormente cubierto durante la madrugada, la mañana, la tarde y la noche. Sin embargo, las probabilidades de lluvia serán bajas y se ubicarán entre el 0% y el 10% en los cuatro períodos.
Durante la madrugada y la mañana se esperan unos 9°C, con viento del sur a velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Por la tarde llegará el momento más templado del día, con una temperatura estimada de 13°C. Hacia la noche, el termómetro descenderá a los 9°C y el viento perderá intensidad, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.
De esta manera, se espera un sábado sin lluvias significativas, aunque con cielo nublado y temperaturas frescas. Para quienes tengan actividades al aire libre, será conveniente llevar abrigo durante toda la jornada.
Mientras tanto, la temperatura no repunta y octubre ya transita su segunda quincena sin que la primavera termine de hacerse sentir en Mar del Plata
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