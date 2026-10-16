El sol no aparece por Mar del Plata: cómo estará el tiempo este sábado 17 de octubre

Mar del Plata tendrá este sábado 17 de octubre una jornada fresca y mayormente nublada, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura máxima llegará a los 13°C, mientras que la mínima será de 9°C.

El cielo permanecerá mayormente cubierto durante la madrugada, la mañana, la tarde y la noche. Sin embargo, las probabilidades de lluvia serán bajas y se ubicarán entre el 0% y el 10% en los cuatro períodos.

La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 0% y el 10% durante todo el día.

Durante la madrugada y la mañana se esperan unos 9°C, con viento del sur a velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Por la tarde llegará el momento más templado del día, con una temperatura estimada de 13°C. Hacia la noche, el termómetro descenderá a los 9°C y el viento perderá intensidad, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

De esta manera, se espera un sábado sin lluvias significativas, aunque con cielo nublado y temperaturas frescas. Para quienes tengan actividades al aire libre, será conveniente llevar abrigo durante toda la jornada.

El detalle del tiempo según el SMN.

Mientras tanto, la temperatura no repunta y octubre ya transita su segunda quincena sin que la primavera termine de hacerse sentir en Mar del Plata