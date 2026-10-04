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Ahora sí llegó la primavera: el pronóstico para este domingo en Mar del Plata

Después de tantos días de inestabilidad, lluvias y viento, el panorama mejora en la ciudad y trae un cierre de fin de semana para disfrutar.

Ahora sí llegó la primavera: el pronóstico para este domingo en Mar del Plata

4 de Octubre de 2026 08:26

Por Redacción 0223

PARA 0223

Mar del Plata transitará este domingo una jornada marcada por la presencia de niebla durante las primeras horas, un cambio en las condiciones del cielo a lo largo del día y viento que podría intensificarse durante la tarde. 

La mañana comenzará con niebla y una temperatura de 9°C. El viento soplará del oeste a una velocidad de entre 23 y 31 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Con el correr de las horas, las condiciones mejorarán parcialmente y por la tarde el cielo se presentará ligeramente nublado. La temperatura llegará a los 18°C, mientras que el viento continuará del oeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h. En este período se esperan las ráfagas más fuertes del día, que podrían ubicarse entre 51 y 59 km/h.

Hacia la noche, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura descenderá hasta los 12°C. El viento rotará al noroeste y tendrá una intensidad de entre 13 y 22 km/h, sin ráfagas significativas previstas.

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico oficial marca 0% de probabilidad de lluvias durante la jornada en Mar del Plata, lo que permitirá salir a disfrutar de las temperaturas que se hicieron desear en la ciudad.

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