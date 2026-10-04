Ahora sí llegó la primavera: el pronóstico para este domingo en Mar del Plata

Mar del Plata transitará este domingo una jornada marcada por la presencia de niebla durante las primeras horas, un cambio en las condiciones del cielo a lo largo del día y viento que podría intensificarse durante la tarde.

La mañana comenzará con niebla y una temperatura de 9°C. El viento soplará del oeste a una velocidad de entre 23 y 31 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Con el correr de las horas, las condiciones mejorarán parcialmente y por la tarde el cielo se presentará ligeramente nublado. La temperatura llegará a los 18°C, mientras que el viento continuará del oeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h. En este período se esperan las ráfagas más fuertes del día, que podrían ubicarse entre 51 y 59 km/h.

Hacia la noche, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura descenderá hasta los 12°C. El viento rotará al noroeste y tendrá una intensidad de entre 13 y 22 km/h, sin ráfagas significativas previstas.

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico oficial marca 0% de probabilidad de lluvias durante la jornada en Mar del Plata, lo que permitirá salir a disfrutar de las temperaturas que se hicieron desear en la ciudad.