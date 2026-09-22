¿Y la primavera? Cómo estará el tiempo este miércoles en Mar del Plata

Mar del Plata tendrá este miércoles 23 de septiembre una jornada con temperaturas en ascenso, aunque el comienzo del día todavía estará marcado por el frío y la inestabilidad.

Según el pronóstico que se observa para la ciudad, la temperatura mínima será de 4°C, mientras que durante la madrugada se esperan alrededor de 7°C.

El cielo estará parcialmente nublado durante la madrugada, pero durante la mañana aumentará la nubosidad y podrían registrarse lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40%.

Además, el viento será protagonista. Durante la mañana soplará del noroeste a una velocidad de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

Mejora durante la tarde

Con el correr de las horas, el panorama meteorológico tenderá a mejorar. Para la tarde se espera un cielo parcialmente nublado, con una probabilidad de lluvias muy baja, de entre 0% y 10%.

La temperatura alcanzará la máxima prevista de 16°C, en un marcado repunte respecto de los registros de los últimos días, pese al cambio de estación del lunes.

El viento continuará soplando del noroeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían mantenerse en torno de los 51 a 59 km/h. Durante la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 13°C y sin lluvias previstas.