El viernes arranca bien, pero se irá a pique con tormentas que se extenderán hasta el sábado

Después de una jornada fría y sobretodo ventosa en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el viernes comenzará sin sobresaltos, aunque el mal tiempo se desatará en las horas finales.

Conforme al organismo, para la noche del jueves se prevé cielo mayormente nublado, acompañado por 8° en el ambiente y viento suave desde el sector sur, a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora (km/h).

El viernes terminará con probabilidad de tormentas aisladas en Mar del Plata.

Por el lado del viernes, se espera un inicio con 9° y sin sol, pero con viento que soplará ténue del norte que irá en ascenso: a la tarde será del noreste con algo más de fuerza y por la noche habría ráfagas de hasta 50 km/h.

Con una máxima de 14° y una mínima de 6°, el día concluirá con tormentas aisladas, que se extenderán hasta la madrugada y continuarán en forma de lluvias a la mañana y la tarde del sábado.

En paralelo a las precipitaciones, la temperatura irá en aumento y alcanzará máximas de 16° el sábado y de 18° el domingo soleado.