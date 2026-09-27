¿Habrá que sacar el paraguas?: qué dice el pronóstico para este domingo en Mar del Plata

El último domingo de septiembre llega con un combo poco primaveral a Mar del Plata: temperaturas frescas, viento y una probabilidad de lluvias que irá en aumento con el correr de las horas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este domingo la temperatura se moverá entre los 8°C de mínima y 14°C de máxima.

La calma llega a su fin en la ciudad y la inestabilidad vuelve a tomar protagonismo.

Para la tarde, el pronóstico marca una posibilidad de lluvias de entre 10% y 40%, mientras que durante la noche trepará al 40%-70%.

El viento también tendrá un papel importante, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 51-59 km/h durante la tarde.

El pronóstico marca una posibilidad de lluvias de entre 10% y 40% durante la tarde.

El inicio de la semana tendrá más inestabilidad. Se espera una temperatura máxima de 12°C, con una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70% durante la mañana.

El viento soplará entre 7 y 31 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 42-50 km/h.

Así, Mar del Plata se prepara para cerrar el fin de semana con paraguas a mano y viento, en un comienzo de semana que seguirá marcado por el tiempo inestable.