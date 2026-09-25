Vuelve el frío a Mar del Plata: cómo estará el tiempo este sábado

Después de una jornada primaveral, el frío volverá a hacerse sentir este sábado 26 de septiembre en Mar del Plata, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La temperatura tendrá un marcado descenso respecto del viernes. Se espera una mínima de 9°C y una máxima de apenas 13°C, por lo que será una jornada fresca en la ciudad.

Las ráfagas, en tanto, no serían significativas durante el sábado.

Durante la madrugada el cielo estará parcialmente nublado, mientras que durante la mañana y la tarde se mantendrá con nubosidad variable. Hacia la noche volverán a aparecer algunos períodos de mayor nubosidad.

Sin lluvias

Una de las buenas noticias será la ausencia de precipitaciones. El SMN mantiene en 0% la probabilidad de lluvias durante toda la jornada, por lo que no se esperan complicaciones por este fenómeno.

El detalle del tiempo según el SMN.

En cuanto al viento, durante la madrugada y la mañana soplará del sur y sudeste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Por la tarde aumentará levemente, con registros de entre 13 y 22 km/h, y rotará al noreste. Hacia la noche tendrá dirección este y se mantendrá entre 13 y 22 km/h.