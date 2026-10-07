Tragedia en Mendoza: hallaron muerto a un nene de 12 años en un canal de riego

El niño habría sido arrastrado por la corriente y habría muerto ahogado.

Una tragedia conmocionó por completo a la ciudad de Junín de Mendoza tras confirmarse el fallecimiento de Nahuel González, un nene de 12 años que había desaparecido horas antes. El menor fue hallado muerto dentro de un canal de riego.

Según el relato de su papá, los dos se encontraban en las inmediaciones del cauce cuando el hombre se alejó unos minutos y al regresar advirtió que su hijo ya no estaba. Dio aviso a la Policía y rápidamente se puso en marcha un amplio operativo para localizarlo.

El cuerpo fue encontrado varias horas después, en una zona ubicada debajo de la Ruta 60. La principal hipótesis que manejan los investigadores es que el chico fue arrastrado por la corriente y murió ahogado, aunque la Justicia continúa trabajando para determinar con precisión cómo ocurrió la tragedia.

El operativo para encontrar a Nahuel

Desde que se conoció la desaparición del niño, policías, bomberos voluntarios, personal de Irrigación y efectivos del Grupo Operativo de Buceo trabajaron en distintos tramos del canal.

El despliegue incluyó drones, perros adiestrados y un helicóptero, además de los equipos especializados en búsqueda y rescate en el agua. Para facilitar las tareas, las autoridades también decidieron interrumpir temporalmente el paso del caudal del canal.

Los rastrillajes se concentraron especialmente en las inmediaciones de la Ruta 60 y la calle Chileno Herrera, mientras los equipos recorrían diferentes tramos del cauce en busca de alguna señal que permitiera localizar al menor.

Alrededor de las 21:00 los buzos encontraron el cuerpo de Nahuel. Los rescatistas lograron retirarlo del agua y confirmaron su fallecimiento.

La noticia generó una profunda conmoción en la comunidad de Junín. Especialmente, en la Escuela 1-251 “Presidente Marcelo Torcuato de Alvear”, a la que asistía el menor. Las autoridades resolvieron suspender las clases para acompañar a la familia y brindar contención a la comunidad educativa.

Los Bomberos Voluntarios de Barriales además impulsaron una colecta solidaria para colaborar con la familia en este momento de profundo dolor.