Crimen en Villa Lourdes: la víctima tenía 35 años y atraparon al autor

El hombre asesinado el viernes a la tarde en el barrio Villa Lourdes fue identificado como Cristian Ariel Barra, tenía 35 años y sería conocido del homicida que fue detenido poco después cuando quiso esconderse en la casa de un amigo.

De acuerdo a los primeros datos que la fiscal Florencia Salas pudo recabar en el lugar, Barra y el agresor se retiraron de una vivienda ubicada sobre calle Triunvirato: allí, por motivos que intentan establecerse, el agresor esgrimió un arma de fuego y disparó al menos tres veces.

Barra caminó unos metros y cayó frente a una vivienda en la calle Ayolas al 3900 mientras que el agresor escapó corriendo del lugar: ese era el panorama cuando personal del Comando de Patrullas y de la comisaría tercera –con jurisdicción en la zona- se hicieron presentes en el lugar.

Si bien en una primera revisación el personal de Policía Científica advirtió que el cuerpo presentaba tres heridas de arma de fuego, el dato será confirmado con la autopsia prevista para la tarde del sábado.