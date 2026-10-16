Asesinaron a un hombre en Villa Lourdes e investigan un ajuste de cuentas

Hace instantes se registró un homicidio en el barrio Villa Lourdes, en la intersección de las calles Ayolas y Triunvirato. Un hombre de 34 años fue hallado muerto y las autoridades investigan cómo ocurrió.

Según pudo saber 0223, sospechan que se trataría de un ajuste de cuentas. Ocurrió en la jurisdicción de la Comisaría Tercera, cuyos agentes se presentaron en el lugar. Intervino la UFI N°1 a cargo de la fiscal Florencia Salas.

Fuentes oficiales aseguraron a este medio que se analizarán los registros de las cámaras de seguridad de la zona para intentar esclarecer cómo se originó el enfrentamiento.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue policial y se espera que en lo inmediato se lleven adelante las primeras actuaciones en el marco de la investigación de una causa por homicidio simple.