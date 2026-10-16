Encontró a su exnovia con otro hombre y lo asesinó a puñaladas: el crimen que consternó a Comodoro

La Justicia de Chubut buscar esclarecer cómo ocurrió un crimen en Comodoro Rivadavia que mantiene perpleja a toda la provincia. La principal hipótesis, apunta a que el presunto agresor habría "reaccionado mal" al encontrar a su expareja con otro hombre. En ese momento, lo habría atacado a puñaladas, ocasionándole la muerte.







Ocurrió el jueves alrededor de las 19.30, en la intersección de las calles 2401 y Matienzo, en el barrio Kilómetro 8, al norte de Comodoro Rivadavia. Según la reconstrucción inicial de la Policía, el sospechoso estaba fuera de su domicilio junto a dos amigos cuando vio pasar a su expareja, de 20 años, acompañada por la víctima. Según los testimonios recolectados, increpó al joven y la violencia fue escalando.

La madre del presunto agresor habría intervenido para intentar separar a los involucrados, pero durante la pelea el sospechoso habría extraído un arma blanca y atacado a la víctima. Según el informe policial, recibió al menos tres puñaladas.

Los efectivos llegaron al lugar tras un llamado al 911 y encontraron a dos mujeres intentando asistir al joven herido. Una ambulancia lo trasladó de urgencia al Hospital Regional, pero murió poco después debido a la gravedad de las lesiones.

El sospechoso fue detenido minutos más tarde en las inmediaciones de las calles Base Belgrano y Alejandro Maíz. Se encontraba junto a otros dos jóvenes, quienes habrían estado presentes durante el crimen.

El caso generó conmoción en la ciudad y se convirtió en el decimotercer homicidio registrado en Comodoro Rivadavia durante el 2026.