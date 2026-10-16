Homicidio en barrio Centenario: ofrecen recompensa para esclarecer el crimen de Diego Calabrese

Diego Nahuel Calabrese fue víctima de homicidio el pasado 29 de noviembre del 2025 en el barrio Centenario de Mar del Plata. Según la investigación, el hombre había sido abordado por al menos dos personas, quienes después de discutir con él le efectuaron un disparo mortal.

Ahora, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires ofrece una recompensa de entre 5 y 10 millones de pesos para quienes aporten información relevante que permita esclarecer la muerte de Calabrese. En la investigación interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°7 del Departamento Judicial Mar del Plata.

Desde la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas explicaron que cualquier persona mayor de edad, excepto funcionarios, empleados públicos; personal de fuerzas armadas; de seguridad o de inteligencia, puede cobrar una recompensa pública.

"La solicitud debe hacerse ante los Fiscales Generales de la Cámara, la Unidad Funcional a cargo de la investigación o la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas, mencionando el ofrecimiento de la recompensa", agregaron.

Además, aclararon que el monto de la recompensa se distribuye entre las personas que se presenten a dar información fehaciente ante las autoridades.

El crimen de Calabrese

Diego Nahuel Calabrese tenía 31 años. Fue asesinado la tarde del sábado 29 de noviembre del 2025 después de discutir con otras personas en la intersección de las calles Saavedra y Chile, en el barrio Centenario de Mar del Plata.

En su momento, desde 0223 se informó que la víctima tenía en su poder un revólver calibre .22 cargado, que "quedó al descubierto cuando médicos de policía giraron el cuerpo fallecido en el lugar".

Se sabe que fueron al menos tres las detonaciones y que una de ellas impactó directamente sobre el cuerpo de Calabrese que cayó sin vida, mientras el atacante se dio a la fuga.

El menor “campana” que disparó y mató

El 24 de noviembre del 2010 cuatro delincuentes ingresaron a un taller mecánico en Gascón al 6900 donde redujeron a cuatro personas tras amenazarlas con un arma de fuego. Un adolescente de 17 años se quedó en la vereda para hacer de “campana”.

El grupo que estaba dentro del establecimiento había robado un par de celulares, dinero y varias llaves de autos cuando escucharon un par de detonaciones en la vereda, que los pusieron en fuga.

Según los investigadores, el adolescente de 17 años efectuó un par de detonaciones cuando un matrimonio que vivía a pocos metros del lugar aparecieron por la vereda. Se trataba de Diego Calabrese, quien hirió en el abdomen a Roberto Mezaville y en el brazo izquierdo a Marta Pardo.

Mezaville murió y su crimen fue investigado por el fiscal Carlos Russo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Durante el juicio, al año siguiente, Calabrese fue condenado a 17 años de prisión, aunque una instancia superior la redujo después a 13 años.