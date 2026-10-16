Victoria anímica: Boca se lo dio vuelta a Talleres y es líder de la tabla anual

El equipo del Vasco Arruabarrena dio vuelta el marcador y se quedó con un triunfo que lo puso como el líder parcial de la tabla anual.

Por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, Boca dio vuelta el partido con los goles de Merentiel y Flores y le ganó 2-1 a Talleres en La Bombonera y se colocó como el líder de manera temporal de la tabla anual.

El partido no comenzó de la mejor manera para el equipo de Arruabarrena ya que apenas a los 10 minutos del encuentro, Matías Galarza vió que tenía el espacio para rematar y clavó un verdadero golazo, inatajable para Montero que la llegó a rozar pero no consiguió evitar el 1-0 a favor de la visita.

Pese a este duro golpe, el equipo de la Ribera no bajó los brazos y consiguió rápidamente a los 17 minutos el empate en los pies de Miguel Merentiel. El uruguayo aprovechó una serie de rebotes que le dejó la pelota en el medio del área y pateó al segundo palo para vencer al arquero de la T y poner el 1-1.

Luego del gol del empate, Boca tuvo dos o tres situaciones de peligro pero Ezequiel Unsain se convirtió en figura para evitar que el local se ponga arriba en el marcador y esto permitió que se vayan igualados al vestuario.

En la segunda parte, Leonel Flores llegó a concretar el gol que tanto necesitaba para su confianza. La joya del equipo azul y oro encaró por la izquierda y se metió para el medio, remató al segundo palo y anotó así el 2-1.

Tras el segundo tanto de la noche, Arruabarrena aprovechó para rotar a algunos jugadores y darle descanso pensando el encuentro del martes contra el Vasco Da Gama en el Maracaná. Otra de las buenas noticias fue que Rodrigo Battaglia volvió a sumar minutos y como titular tras su lesión a principios de febrero.

Con este resultado Boca llegó a los 54 puntos en la tabla anual y le sacó dos puntos de ventaja a Independiente Rivadavia. Además en la tabla del clausura, el Xeneize escaló al segundo lugar y llegó a los 24 para ponerse a cinco de Instituto.