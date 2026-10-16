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Victoria anímica: Boca se lo dio vuelta a Talleres y es líder de la tabla anual

El equipo del Vasco Arruabarrena dio vuelta el marcador y se quedó con un triunfo que lo puso como el líder parcial de la tabla anual.

El equipo del Vasco Arruabarrena dio vuelta el marcador y se quedó con un triunfo que lo puso como el líder parcial de la tabla anual.

16 de Octubre de 2026 23:49

Por Redacción 0223

PARA 0223

Por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, Boca dio vuelta el partido con los goles de Merentiel y Flores y le ganó 2-1 a Talleres en La Bombonera y se colocó como el líder de manera temporal de la tabla anual.

El partido no comenzó de la mejor manera para el equipo de Arruabarrena ya que apenas a los 10 minutos del encuentro, Matías Galarza vió que tenía el espacio para rematar y clavó un verdadero golazo, inatajable para Montero que la llegó a rozar pero no consiguió evitar el 1-0 a favor de la visita.

Pese a este duro golpe, el equipo de la Ribera no bajó los brazos y consiguió rápidamente a los 17 minutos el empate en los pies de Miguel Merentiel. El uruguayo aprovechó una serie de rebotes que le dejó la pelota en el medio del área y pateó al segundo palo para vencer al arquero de la T y poner el 1-1.

Luego del gol del empate, Boca tuvo dos o tres situaciones de peligro pero Ezequiel Unsain se convirtió en figura para evitar que el local se ponga arriba en el marcador y esto permitió que se vayan igualados al vestuario.

En la segunda parte, Leonel Flores llegó a concretar el gol que tanto necesitaba para su confianza. La joya del equipo azul y oro encaró por la izquierda y se metió para el medio, remató al segundo palo y anotó así el 2-1.

Tras el segundo tanto de la noche, Arruabarrena aprovechó para rotar a algunos jugadores y darle descanso pensando el encuentro del martes contra el Vasco Da Gama en el Maracaná. Otra de las buenas noticias fue que Rodrigo Battaglia volvió a sumar minutos y como titular tras su lesión a principios de febrero.

Con este resultado Boca llegó a los 54 puntos en la tabla anual y le sacó dos puntos de ventaja a Independiente Rivadavia. Además en la tabla del clausura, el Xeneize escaló al segundo lugar y llegó a los 24 para ponerse a cinco de Instituto.

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