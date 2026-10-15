Aldosivi, obligado a ganar: las bajas que sacuden a Sanguinetti antes de viajar a Río Cuarto
El "Tiburón" afrontará este domingo un partido determinante en su lucha por mantenerse en Primera División.
Por Redacción 0223
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Aldosivi afrontará este domingo un partido clave en su lucha para mantener la categoría. Por la fecha 13 del Torneo Clausura, el conjunto marplatense visitará a Estudiantes de Río Cuarto desde las 18, en un encuentro que puede marcar su futuro en el campeonato y para el que Javier Sanguinetti deberá resolver varios inconvenientes en la formación.
El entrenador del "Tiburón" no podrá contar con seis futbolistas por distintas lesiones: Elías López, Leonardo Sigali, Rochi González, Nicolás Linares, Alan Sosa y Lucas Acosta. Las ausencias representan un dolor de cabeza para el cuerpo técnico en la previa de un compromiso en el que el margen de error es mínimo y cada decisión puede resultar determinante.
En este contexto, Sanguinetti tendrá la tarea de rearmar el equipo y encontrar las variantes necesarias para afrontar una verdadera final. El DT deberá evaluar las alternativas disponibles para cubrir las bajas y conformar una formación competitiva, con la obligación de salir a buscar los tres puntos en condición de visitante.
La buena noticia que tiene el "Archu" es que volverá a contar con Joaquín Pombo, que regresa tras cumplir la fecha de suspensión; y con Andrés Vombergar que se perdió tres de los últimos cuatro partidos y ya estaría al 100% de su desgarro.
Aldosivi todavía mantiene viva la ilusión de conseguir la permanencia, pero sabe que necesita una respuesta inmediata. La visita a Estudiantes de Río Cuarto aparece como una oportunidad decisiva para sostener sus posibilidades y llegar con chances a la definición. Sin embargo, el resultado propio no será el único factor en juego. El equipo marplatense también deberá estar pendiente de lo que suceda en el encuentro entre Deportivo Riestra y Unión que se jugará el lunes, ya que ese resultado puede incidir directamente en sus aspiraciones. Hoy el "Tiburón" tiene seis puntos menos que el "Malevo" a doce por disputarse, por esta razón es vital que el equipo de Sanguinetti gane el domingo.
Con este panorama, el Tiburón viajará a Río Cuarto con la necesidad de ganar y la expectativa puesta en una combinación de resultados que le permita seguir soñando. Entre las bajas por lesión, la obligación de sumar de a tres y la atención sobre sus rivales directos, Aldosivi afrontará una jornada decisiva para su futuro.
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