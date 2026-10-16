Viernes gris en Mar del Plata: cómo estará el clima el fin de semana del Día de la Madre

Mar del Plata tendrá un viernes gris, con cielo cubierto y alguna chance de precipitaciones, en la previa de un fin de semana especial por el Día de la Madre. Según el pronóstico, las condiciones meteorológicas se mantendrán variables durante los próximos días, con temperaturas que no serán las ideales para la primavera.

Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una temperatura máxima de 12 grados y una mínima de 8. La probabilidad de precipitaciones oscilará entre el 10% y el 40%, solo por la mañana. Durante la jornada, que el viento podría alcanzar ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Cómo estará el tiempo el fin de semana

El sábado 17 continuará el cielo mayormente nublado, con una temperatura máxima de 13 grados y una mínima de 7. No habrá lluvias pero si viento, que será protagonista: las velocidades podrían llegar a los 22 kilómetros por hora.

El clima en Mar del Plata mejora para el Día de la Madre. Foto archivo: 0223.

Para el domingo del Día de la Madre, el pronóstico anticipa el mejor día de la semana: el SMN prevé una jornada fresca, con una máxima de 15 grados y una mínima de 8. El día tendrá momentos de sol aunque por la temperatura el festejo se hará bajo techo.

El lunes 19 llegará con una temperatura máxima de 16 grados y una mínima de 11. Durante la jornada se espera nubosidad variable y se espera una semana con el regreso del buen clima a Mar del Plata.