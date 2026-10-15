Otro viernes sin primavera: anticipan una jornada fresca con posibles lloviznas

Mar del Plata tendrá este viernes 16 de octubre una jornada fresca y ventosa, con abundante nubosidad y baja probabilidad de precipitaciones durante gran parte del día, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la madrugada, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura de 11°C. El viento soplará del sudeste, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

La temperatura máxima será de 14 grados y podría alcanzarse durante la tarde.

Por la mañana, se esperan lloviznas aisladas y una temperatura mínima de 10 grados. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%, mientras que el viento continuará soplando desde el sudeste, con ráfagas de intensidad similar a las previstas para las primeras horas del día.

Hacia la tarde, las condiciones tenderán a mejorar en cuanto a las precipitaciones, aunque el cielo permanecerá nublado. La probabilidad de lluvia será de entre el 0% y el 10%, y la temperatura alcanzará los 14°C, el máximo del día.

Será conveniente salir con abrigo y tener presente las ráfagas de viento, que se harán sentir durante gran parte del día.

El viento rotará al sector este y mantendrá velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora. Además, se esperan ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Durante la noche, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura descenderá hasta los 11 grados. El viento volverá a soplar del sudeste, con una intensidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

En síntesis, si bien no se esperan lluvias importantes, será conveniente salir con abrigo y tener presente las ráfagas de viento, que se harán sentir durante gran parte del día.