Video: manejaba por la costa de Mar del Plata y se le prendió fuego el auto

Un automovilista que circulaba por la costa en dirección a Santa Clara del Mar sufrió el incendio de su vehículo. El hecho fue filmado por otros automovilistas que compartieron las imágenes con 0223.

El hecho ocurrió alrededor de las 7.30 cuando por motivos que serán materia de investigación, una Volkswagen Suran que se desplazaba por la ruta 11, en sentido norte, a la altura de la calle Scaglia, comenzó a lanzar humo del motor -posiblemente por problemas eléctricos- y en cuestión de minutos todo el sector frontal comenzó a prenderse fuego.

Ante la imprevista situación, el automovilista no alcanzó a usar su matafuegos y se puso a resguardo, mientras decenas de autos pasaban por el sector costero, sorprendidos por la llamarada que en poco tiempo consumió el vehículo. Algunas personas quisieron ayudar a apagar el siniestro pero el viento en ese sector dificultaba la acción.

Debido a la gruesa columna de humo, un móvil de Tránsito se hizo presente en el lugar para evitar que ocurra un accidente, mientras trabajaba una autobomba de bomberos del Cuartel Caisamar. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos. En tanto, los daños en el auto fueron totales.