Incendio y pánico en un taller del barrio Las Avenidas

El fuego se habría desarrollado en un taller de chapa y pintura.

Un incendio se desató este sábado por la mañana en una vivienda del barrio Las Avenidas y generó alarma entre los vecinos. El fuego se habría iniciado en la parte trasera del inmueble, donde funcionaría un taller de chapa y pintura.

El hecho ocurrió cerca de las 10, en Gaboto al 5600. Un fuerte humo negro alertó a los vecinos, que se acercaron al lugar mientras aguardaban la llegada de los bomberos.

Al arribar, los bomberos trabajaron para controlar las llamas y evitar que se extendieran al resto de la propiedad. Finalmente, el fuego fue contenido, aunque la parte trasera quedó prácticamente destruida.

Por el momento, no se pudo determinar qué provocó el incendio. Durante el hecho se encontraba el dueño del inmueble y del taller, un hombre de 75 años que no resultó herido.