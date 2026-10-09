En cuestión de segundos se incendió un colectivo lleno en Berazategui: los pasajeros lograron bajar a salvo

Un colectivo de la línea 219 se incendió en el partido bonaerense de Berazategui y en cuestión de segundos quedó prácticamente destruido. La situación generó preocupación entre los pasajeros y las personas que se encontraban en la zona, pero afortunadamente los usuarios lograron abandonar la unidad a tiempo y no se registraron heridos.

El hecho quedó registrado en videos grabados por los testigos y en las redes sociales muchos se sorprendieron por la rapidez con la que las llamas se extendieron sobre el vehículo. La rápida evacuación evitó que el incidente tuviera consecuencias mayores: se estima que había alrededor de 25 personas arriba del colectivo.

El siniestro ocurrió exactamente en la intersección de la avenida Mitre y la calle 27. Según fuentes policiales, el colectivo de la empresa Micro Ómnibus Quilmes S.A. (MOQSA) trasladaba a 25 personas, entre ellas varios nenes y un bebé.

Al advertir el inicio del fuego, el chofer detuvo la marcha rápidamente y colaboró para que todos los pasajeros descendieran. Una vez que estuvieron a salvo, intentó combatir las llamas con el matafuegos reglamentario, pero no logró contener el avance avasallante del fuego.

En cuestión de segundos, el fuego se extendió por la unidad y provocó una intensa columna de humo. Bomberos Voluntarios de Berazategui y Hudson acudieron al lugar para extinguir las llamas y evitar que alcanzara otros inmuebles.