Se negó a declarar “El trío del inhibidor” y pidieron que sigan detenidos

Los tres sujetos acusados de abrir un auto con un inhibidor y que se fueron aprehendidos tras una persecución se negaron a declarar este miércoles en Tribunales y la fiscalía pidió que sigan detenidos en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que dos de los sujetos fueron asesorados por miembros de la defensa oficial y el restante por un abogado particular. Más allá de esa diferencia, ninguno de los tres aceptó responder preguntas ante la fiscal Ana María Caro que les imputa el delito de hurto agravado por el uso de inhibidor en grado de tentativa.

Tal como se informó, fue en el marco de una orden de servicio que personal del Gabinete de Automotores de la DDI hacía por la avenida Champagnat que vio a una persona que señalaba a otro sujeto que abordaba un Fiat Siena y se daba a la fuga por lo que comenzó una persecución que terminó en la esquina de Arrué y Rivadavia.

Uno de los tres detenidos.

Los oficiales confirmaron que la víctima había bajado a un local comercial para pedir un presupuesto y que dejó estacionado su vehículo Renault Kangoo que fue abordado por uno de los sujetos.

En el interior del Fiat Siena en el que se desplazaban los imputados hallaron tras una requisa un inhibidor de señal y tres celulares que fueron secuestrados. A la espera del análisis de esos equipos, la fiscalía pidió a la Justicia de Garantías la conversión de la aprehensión en detención de los tres sujetos.