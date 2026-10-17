Impactante choque en Vértiz: un conductor quedó atrapado y hubo tres heridos

Este sábado a la madrugada, dos autos protagonizaron un impactante choque en la zona de avenida Vértiz y Ruta 88. Por el hecho, tres personas sufrieron politraumatismos y debieron ser trasladadas por el SAME.

El accidente se registró alrededor de las 3.30, cuando un Renault Clio y un Peugeot 206 colisionaron en el cruce.

Al llegar, el personal policial encontró al conductor del Peugeot atrapado dentro del vehículo por lo que debió ser rescatado. Además, junto al Renault, había un hombre tendido sobre el asfalto y una mujer a su lado.

De acuerdo con las imágenes de una cámara de monitoreo del COM, el Peugeot habría cruzado el semáforo en rojo al atravesar la intersección. Por su parte, el Renault circulaba por la misma ruta e inició una maniobra de giro. Las circunstancias del choque quedaron sujetas a las pericias correspondientes.

Testigos que presenciaron el accidente enviaron a 0223 imágenes del momento en que esperaban la llegada del SAME y de Bomberos. En la grabación, el conductor del Peugeot 206 le dice a la persona que filma: “No llegué a frenar”.

Agentes de Tránsito municipal constataron que el Peugeot circulaba sin chapa patente y labraron la infracción correspondiente, mientras que al Clio le retuvieron la documentación por falta de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

En el lugar trabajaron efectivos policiales, Bomberos y dos ambulancias del SAME. Los rescatistas debieron liberar al conductor que había quedado atrapado, mientras que las tres personas involucradas fueron trasladadas para recibir atención médica.

Personal de Policía Científica realizó las pericias accidentológicas, fotográficas y planimétricas. Además, ambos vehículos quedaron secuestrados para una pericia mecánica en la Comisaría Decimoprimera.

En la causa intervino la UFI Nº 11, a cargo del fiscal Vera Tapia, que dispuso notificar a ambos conductores de la formación de una causa.