Personal de Tránsito secuestró el rodado y labró actas de infracción por falta de licencia de conducir, seguro obligatorio y daños al patrimonio municipal.

Un joven de 19 años perdió el control de su rodado cuando circulaba por la costa, se despistó y chocó contra el muro costero de piedra.

Fue personal del Comando Patrullas Norte el que intervino en avenida Patricio Peralta Ramos y Alvear donde un Citroën Xsara Picasso estaba detenido tras el choque.

El siniestro provocó daños materiales en el vehículo y en el patrimonio municipal, pero el conductor resultó ileso y no se registraron otros heridos.

Despistó en la costa y le secuestraron el auto por falta de papeles

Personal de Tránsito secuestró el rodado y labró actas de infracción por falta de licencia de conducir, seguro obligatorio y daños al patrimonio municipal. Las actuaciones fueron remitidas al Juzgado Correccional N.º 2.