Quién era el futbolista que murió tras un brutal choque con su moto

La comunidad deportiva de Tucumán se encuentra conmocionada tras la trágica muerte del futbolista amateur César "Tigre" Ruiz. El delantero de 34 años integraba el plantel de El Rejunte FC y venía de ser la figura del equipo el último fin de semana tras convertir un gol en la victoria 3-0 frente a Independiente de Tafí Viejo. La noticia de su fallecimiento causó un profundo dolor entre los vecinos de Villa La Tercera, donde era considerado un referente deportivo.

Cómo fue la trágica muerte del futbolista amateur

El choque fatal ocurrió cerca de las 6.10 de la mañana sobre la Ruta 321, a 200 metros de la rotonda de Los Ralos. Ruiz circulaba en su motocicleta Honda CG New Titan con destino a su jornada laboral en la cosecha cuando impactó contra una camioneta Toyota Hilux. Como consecuencia de las severas lesiones sufridas en el impacto, el deportista falleció de forma instantánea en el lugar de los hechos.

El jugador tenía tres hijos.

En el rodado menor también viajaba su compañero Víctor Rafael Ortiz, quien debió ser trasladado de urgencia al Hospital Ángel C. Padilla debido a las heridas recibidas. En tanto, las autoridades de la Unidad Fiscal de Homicidios N.º 2 ordenaron el secuestro de los dos vehículos y la intervención de Medicina Legal para realizar las pericias correspondientes que permitan esclarecer la mecánica exacta del siniestro vial.

A través de las redes sociales, la institución deportiva expresó su incredulidad y tristeza ante la pérdida de su jugador estrella: "Es de no creer, boludo. Se nos va un hermano, alguien que no solo vestía la camiseta, sino que la sentía en lo más profundo". Por su parte, el Comité Ejecutivo de la Liga Tucumana de Fútbol emitió un comunicado oficial manifestando su pésame a la pareja del futbolista, Ivana, y a sus tres pequeños hijos.

El sujeto murió al instante tras el impacto.

Los restos del atacante fueron velados en su domicilio particular con la presencia de familiares, allegados, vecinos y compañeros de equipo antes de ser trasladados al cementerio de Los Ralos. La partida del goleador deja un vacío imborrable en el torneo regional de ascenso, donde Ruiz era reconocido por su carisma y entrega dentro del campo de juego.