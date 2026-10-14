Tragedia en la avenida Juan B. Justo: manejaba su auto, sufrió un infarto y murió

Un hombre de 40 años que manejaba un auto sobre la avenida Juan B. Justo en dirección a la costa, sufrió un infarto y murió minutos después.

El trágico hecho ocurrió minutos después de la medianoche del miércoles, sobre la avenida Juan B. Justo a la altura de la calle Fleming, cuando el automovilista sufrió una descompensación cardíaca, perdió el control del rodado y chocó violentamente contra un poste de alumbrado público y dos canteros.

Fuentes consultadas por 0223, indicaron que el automovilista estaba inconsciente y fue trasladado de urgencia al Hospital Houssay, ubicado a pocos metros del lugar. A pesar del esfuerzo de los médicos, el hombre perdió la vida.

Esta mañana el vehículo siniestrado, un Ford Fiesta, aún estaba en el lugar. En tanto que por el violento impacto sobre una columna de alumbrado, no hay electricidad en el lugar, por lo que una cuadrilla de Edea trabaja en el lugar para solucionar el inconveniente.