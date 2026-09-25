Adelantaron el juicio por "Toty" Rosales y piden la pena máxima para el conductor "de caravana" que lo mató

Estanis Tabasca Rebolledo manejó en contramano por Independencia y chocó a Rosales, que murió alrededor de las 8 en el Higa.

Después de confirmarse que será adelantado un año el juicio al conductor que embistió y mató a Ariel "Toty" Rosales en la avenida Independencia, uno de sus amigos pidió que el acusado reciba la pena máxima y aseguró que en sus declaraciones "siempre mintió".

La fecha del debate oral, que planeaba llevarse a cabo en septiembre de 2027, fue redefinida y se desarrollará el 19 y 20 de noviembre, lo que la familia de la víctima solicitaba por medio de su abogado, Federico Adler.

Rosales, de 41 años, se dirigía al trabajo cuando fue embestido por el auto del acusado.

Por su parte, el acusado de homicidio simple con dolo eventual, con una expectativa de pena de 8 a 25 años, es Estanis Tabasca Rebolledo, un turista venezolano que se encontraba en la ciudad para trabajar como chofer de aplicación y esperará el juicio en la cárcel, tras quedar firme la prisión preventiva en agosto.

A falta de dos meses para conocer la sentencia, un compañero de trabajo y amigo de Rosales, Diego Torres, solicitó en diálogo con 0223 que el acusado sea condenado a "lo máximo", que son 25 años de prisión. También jugaban al fútbol juntos y en los partidos continúa exigiendo justicia.

A su vez, tildó al extranjero de mentiroso, ya que en un primer momento manifestó que estaba cansado porque había estado "de caravana" en la zona de Playa Grande y reconoció ser un consumidor ocasional de éxtasis.

Su amigo Diego Torres lo sigue recordando y pide justicia por Rosales.

Sin embargo, las pruebas de alcoholemia y cocaína arrojaron resultados negativos, y el abogado de la querella también confirmó posteriormente que se descartó la toma de estupefacientes en los peritajes definitivos.

Al dar negativo el examen toxicológico, la fiscalía ratificó la figura de homicidio simple con dolo eventual, interpretando que el conductor, estando sobrio y en pleno uso de sus facultades, decidió manejar a contramano de forma temeraria, siendo consciente del peligro mortal que provocaba.

Finalmente, Torres destacó el trabajo de Adler y le agradeció "por todo lo que se adelantó en el caso", en busca de que el automovilista sea condenado a 25 años de cárcel por la muerte de quien se desempeñaba en tareas de mantenimiento en el Balneario Provincial.

Así fue el violento choque

El trágico episodio ocurrió en la mañana del lunes 19 de enero, cuando el turista conducía un Fiat Cronos en contramano por la avenida Independencia y al llegar a la intersección con Castelli, colisionó contra una Peugeot Partner que manejaba un hombre y la moto Honda XR 150 de Rosales, de 41 años.

Una ambulancia del Same se hizo presente en el lugar y trasladó de urgencia al motociclista, quien murió minutos después de las ocho de la mañana en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).