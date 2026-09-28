Otro brutal choque en Mar del Plata: una camioneta y un auto terminaron sobre la vereda

El fuerte choque ocurrió en la esquina de 11 de Septiembre y Olazábal. Foto: 0223.

Este lunes accidentado en materia vial, dejó este mediodía un nuevo siniestro, esta vez protagonizado por una camioneta y un auto, que terminaron arriba de una vereda del barrio Nueva Pompeya.

El choque ocurrió minutos después de las 12, cuando por motivos que tratan de esclarecerse, una camioneta Volkswagen Amarok y un Volkswagen Voyage, colisionarán en la esquina de 11 de Septiembre y Olazábal.

El fuerte choque ocurrió en la esquina de 11 de Septiembre y Olazábal. Foto: 0223.

Fuentes consultadas por 0223, indicaron que la camioneta de color blanco, que bajaba por 11 de Septiembre impactó contra el Voyage, color azul, que circulaba por Olazábal. Debido a la alta velocidad y al fuerte impacto, ambos rodados terminaron arrollando el cartel que señalaba las calles y se subieron unos metros a la vereda.

El fuerte choque ocurrió en la esquina de 11 de Septiembre y Olazábal. Foto: 0223.

En el Voyage viajaban el conductor, de unos 50 años y un menor de unos 10 años, que fue atendido por el Same. Ambos afortunadamente resultaron ilesos. Asimismo el conductor de la Amarok, de unos 25 años no sufrió heridas. Luego de constatar que no hacía falta el traslado, la ambulancia del Same se retiró del lugar.