Crimen en Villa Lourdes: el único detenido se negó a declarar

El hombre acusado de matar a balazos a Cristian Ariel Barra (35) tras una discusión el viernes por la tarde noche en el barrio Villa Lourdes se negó a declarar hace instantes en Tribunales y fue trasladado nuevamente al complejo penitenciario de Batán.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que el imputado de 38 años se entrevistó con miembros de la defensa oficial y no quiso dar su versión de los hechos ante la fiscal Florencia Salas que le imputa el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

De acuerdo a los primeros datos que se recabaron en el lugar de los hechos, Barra y el agresor se retiraron de una vivienda ubicada sobre calle Triunvirato: allí, por motivos que intentan establecerse y que incluirían una discusión por la supuesta sustracción de unos perros, el agresor esgrimió un arma de fuego y disparó al menos tres veces.

Seguirá alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Barra caminó unos metros y cayó frente a una vivienda en la calle Ayolas al 3900 mientras que el agresor escapó corriendo del lugar donde personal de Policía Científica realizó las pericias correspondientes y secuestró dos vainas servidas calibre nueve milímetros.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia prevista para la tarde del sábado y que confirmará la cantidad de heridas.

Se secuestró una campera negra qu sería compatible con la vestimenta utilizada por el agresor.

A partir de los testimonios y de las tareas investigativas, los efectivos lograron identificar al presunto autor y establecer posibles domicilios vinculados con él. Así fue localizado en una vivienda de calle Posadas al 200 donde se concretó su aprehensión.

Tal como se informó, durante el procedimiento se secuestró una campera negra que, según la descripción aportada por los testigos, sería compatible con la vestimenta utilizada por el agresor. También se dispusieron pericias sobre las manos y las prendas de vestir del imputado.

El aprehendido registra procesos previos por infracción a la Ley de Estupefacientes en 2023 y amenazas agravadas en 2025. Por su parte, la víctima registraba antecedentes por robo agravado de automotor y robo, hurto de vehículo dejado en la vía pública y hurto simple y tenencia de arma de fuego, entre 2023 y 2024.