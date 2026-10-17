San Lorenzo a semis: las Pata Negra golearon a Newbery y se metieron entre las cuatro mejores
San Lorenzo le ganó a Newbery y se metió en las semifinales.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La Primera División San Lorenzo dio la talla en el cruce de cuartos de final del Torneo Coronación, le ganó con autoridad a Newbery por 3 a 0 en la cancha de San Lorenzo y sacó pasaje a la semifinal. En tanto, la Quinta División no pudo continuar su camino hacia la defensa del título y perdió 3 a 2 con Cadetes. De todas maneras, le queda por delante la final del año.
Las "Pata Negra" se enfrentaban a Newbery, que llegaba a esta instancia de manera invicta. Sin embargo, fue todo rojinegro, que tomó el protagonismo de entrada y llevó el peso del partido, buscando permanentemente el gol.
A los 19' llegó la apertura del marcador por intermedio de Ana Cruz y la ventaja le dio todavía mayor confianza para encarar el resto del encuentro, sin bajar la intensidad y continuando con una propuesta ofensiva y mirando el arco rival.
Con el 1-0 el primer objetivo estaba cumplido y sabían que ante la obligación, Newbery iba a salir e iban a aparecer espacios. El golpe de gracia llegó en el amanecer del complemento, cuando Priscila Medina estiró la diferencia y le permitió ganar en tranquilidad.
Para ponerle el broche al resultado, otra vez Medina apareció para el 3 a 0 final que depositó a San Lorenzo en la semifinal, donde espera la confirmación del rival que será Cadetes o Kimberley.
El equipo de Cristian Pérez y Gustavo Velázquez formó con: Ana Osorio; Noelia Erede, Nicole Villalba, Yamila Costoya y Eugenia Medina; Karen Ferreyra, Rocío Varela, Mayra Acosta y Milagros Maraz; Ana Cruz y Priscila Medina. En el complemento ingresaron Geraldine Arbelo, Aldana Vázquez y Daniela Arbelo.
En el partido que sirvió de aperitivo, Cadetes se quedó con el cruce de Quinta División y privó a las "Santitas" de seguir rumbo a la defensa del título. El "tricolor" se impuso por 3 a 2, pero a San Lorenzo le quedaron algunas cosas positivas. Morena Argüello y Eliana Ferreyro convirtieron para las campeonas del Apertura, que ahora esperarán la final del año.
Además, cinco jugadoras Sub 14 fueron convocadas para la Reserva: Ana Malaspina, Ludmila Bahl, Valentina Cabral, Keila Maciel y Mía Núñez.
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