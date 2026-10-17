San Lorenzo a semis: las Pata Negra golearon a Newbery y se metieron entre las cuatro mejores

San Lorenzo le ganó a Newbery y se metió en las semifinales.

La Primera División San Lorenzo dio la talla en el cruce de cuartos de final del Torneo Coronación, le ganó con autoridad a Newbery por 3 a 0 en la cancha de San Lorenzo y sacó pasaje a la semifinal. En tanto, la Quinta División no pudo continuar su camino hacia la defensa del título y perdió 3 a 2 con Cadetes. De todas maneras, le queda por delante la final del año.

Las "Pata Negra" se enfrentaban a Newbery, que llegaba a esta instancia de manera invicta. Sin embargo, fue todo rojinegro, que tomó el protagonismo de entrada y llevó el peso del partido, buscando permanentemente el gol.

A los 19' llegó la apertura del marcador por intermedio de Ana Cruz y la ventaja le dio todavía mayor confianza para encarar el resto del encuentro, sin bajar la intensidad y continuando con una propuesta ofensiva y mirando el arco rival.

Con el 1-0 el primer objetivo estaba cumplido y sabían que ante la obligación, Newbery iba a salir e iban a aparecer espacios. El golpe de gracia llegó en el amanecer del complemento, cuando Priscila Medina estiró la diferencia y le permitió ganar en tranquilidad.

Para ponerle el broche al resultado, otra vez Medina apareció para el 3 a 0 final que depositó a San Lorenzo en la semifinal, donde espera la confirmación del rival que será Cadetes o Kimberley.

El equipo de Cristian Pérez y Gustavo Velázquez formó con: Ana Osorio; Noelia Erede, Nicole Villalba, Yamila Costoya y Eugenia Medina; Karen Ferreyra, Rocío Varela, Mayra Acosta y Milagros Maraz; Ana Cruz y Priscila Medina. En el complemento ingresaron Geraldine Arbelo, Aldana Vázquez y Daniela Arbelo.

En el partido que sirvió de aperitivo, Cadetes se quedó con el cruce de Quinta División y privó a las "Santitas" de seguir rumbo a la defensa del título. El "tricolor" se impuso por 3 a 2, pero a San Lorenzo le quedaron algunas cosas positivas. Morena Argüello y Eliana Ferreyro convirtieron para las campeonas del Apertura, que ahora esperarán la final del año.

Además, cinco jugadoras Sub 14 fueron convocadas para la Reserva: Ana Malaspina, Ludmila Bahl, Valentina Cabral, Keila Maciel y Mía Núñez.