Otro día sin sol: cómo estará el clima este fin de semana

Este sábado se esperan lluvias aisladas y una máxima de 11 grados.

El fin de semana en Mar del Plata estará marcado por las bajas temperaturas y las lluvias. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las máximas apenas superarán los 10 grados durante el sábado, mientras que el domingo se esperan condiciones similares.

La mañana comenzó con 9,3 grados y una sensación térmica de casi 6.

La mañana comenzó con cielo nublado y una temperatura de 9,3 grados, aunque la sensación térmica descendió a casi 6 grados. La humedad alcanzó el 73% y, por momentos, se registraron algunas lloviznas. En tanto, el viento sopló desde el sector sur, con velocidades de hasta 28 kilómetros por hora.

Siguen los días sin sol en Mar del Plata y este fin de semana no será la excepción

Para este sábado 17 de octubre, el SMN pronosticó una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 11. Durante la mañana se esperan lluvias aisladas, mientras que el resto de la jornada estará mayormente nublado. El viento soplará desde el sureste, con velocidades de hasta 22 kilómetros por hora.

Para el domingo por la noche se pronostican posibles lloviznas.

El domingo las condiciones serán similares, aunque con una mínima más baja, de 5 grados, y una máxima que llegará a los 15. Por la mañana podrían registrarse lluvias aisladas, mientras que durante el resto del día el cielo estará parcialmente nublado. Hacia la noche, podrían volver las lloviznas.